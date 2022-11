Cambio di casacca di Salvatore Agro’. La delusione del Direttivo di “Primavera empedoclina”

“Il Direttivo del movimento Primavera empedoclina, in merito alla recente adesione, appresa dagli organi di stampa, ad altra formazione politica del consigliere Salvatore Agrò, eletto nella propria lista alle ultime elezioni amministrative tenutesi a Porto Empedocle nell’ottobre 2021,

sottolinea che tale adesione rappresenta esclusivamente una scelta personale, da cui il movimento prende le distanze.

In merito, Primavera empedoclina esprime grande delusione, poiché il

consigliere Agrò si era impegnato a seguire il movimento nel corso di tutta la legislatura.

Il Direttivo non vuole conoscere le motivazioni che hanno indotto il

consigliere Agrò a compiere tale scelta, ma ritiene che, avendone permesso il ritorno in Consiglio comunale dopo la sua mancata elezione nella precedente tornata elettorale, avrebbe meritato una condotta coerente.

In conclusione, Primavera empedoclina tutta ritiene di avere

«sbagliato nell’aver considerato il consigliere Agrò meritevole della

nostra fiducia. Noi continueremo nell’impegno politico per Porto

Empedocle, forti della serietà e coerenza dimostrate nel corso della nostra storia».