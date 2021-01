Cambiano gli equilibri in Aula Sollano

Il ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐€๐ ๐ซ๐ข๐ ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข๐ž๐ญ๐ซ๐จ ๐•๐ข๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ซ๐จ ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐‹๐ž๐ ๐š.

Il gruppo di opposizione in aula Sollano perde pezzi. A lasciare il drappello capitanato dallโ€™ex sindaco Calogero Firetto รจ stato proprio uno dei suoi fedelissimi. Pietro Vitellaro ha aderito alla Lega di Salvini. Il patto รจ stato sancito proprio alla presenza delย leader dellโ€™ex Carroccio, Matteo Salvini, venerdรฌ scorso in Sicilia per un vertice al quale era presente oltre che lโ€™eurodeputata e coordinatrice del partito in provincia, Annalisa Tardino, anche il vicepresidente allโ€™Ars Roberto Di Mauro.ย La Lega che nelle ultime amministrative con la sua lista non aveva superato lo sbarramento del 6%, adesso ha il suo consigliere comunale.

“Aderisco al progetto politico della Lega con convinzione. Ritengo, ormai, superata la mia esperienza nei movimenti civici degli ultimi anni. Sono stati importanti per la mia formazione personale, ma oggi mi stanno stretti. Solo con un forte gioco di squadra, all’interno di un partito e di una coalizione, si possono raggiungere gli obiettivi di crescita del nostro territorioโ€. Pietro Vitellaro, da poco eletto per il secondo mandato all’interno del civico consesso agrigentino, ha cosรฌ commentato il passaggio alla Lega. Nello stesso giorno aveva lasciato il coordinamento della Lega Silvio Alessi il quale ha aderito allโ€™UDC. โ€œSono convinto che la Lega, oggi, รจ un partito nazionale con una visione in grado di valorizzare la competenza, il merito e la concretezza necessari per il futuro della nostra Sicilia e della Nazioneโ€. Continua Vitellaro che ha voluto ringraziare l’onorevoleย Annalisa Tardinoย e il segretario regionale onorevoleย Nino Minardoย โ€œcon i quali, dice, sono certo si avvierร , fin da subito, un costruttivo e proficuo dialogo nell’esclusivo interesse del nostro territorioโ€. Soddisfazione รจ stata espressa dai vertici provinciali e regionali della Lega.

“Accogliamo un giovane valido e preparato e con cui siamo certi avremo una continua interlocuzione. L’adesione di Vitellaro รจ per noi un passaggio importante in un’ottica di crescita del partito”.ย Dicono Tardino e Minardo. Gli equilibri politici nella cittร di Agrigento sono dunque destinati a subire nuovi stravolgimenti, anche e soprattutto in virtรน di ciรฒ che accade a Palazzo dei Normanni, dove il leader politico Roberto Di Mauro, che ha portato il sin

