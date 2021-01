Coronavirus, costante aumento dei casi (143 nuovi positivi). C’è un morto ad Agrigento

In costante aumento il numero dei contagiati in provincia di Agrigento. Nel quadro di una circolazione endemica del virus l’aumento progressivo dei “focolai”, del dopo feste, ha determinato la crescita dei nuovi casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati ben 143 nuovi positivi al Covid-19. C’è 1 ricoverato in più, e 14 guariti. Purtroppo anche una persona deceduta ad Agrigento. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 4.136 (1 marzo 2020 – 10 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 691, di cui 32 ricoverati (25 in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), 3.296 guariti, mentre i deceduti sono 117. I soggetti ricoverati si trovano: 15 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 8 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 1 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab), e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Cinque pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 43.056 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 389 casi (102 attuali contagiati, 276 guariti e 11 deceduti); Alessandria della Rocca 12 (5 attuali contagiati e 7 guariti); Aragona 126 (6 attuali contagiati, 117 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (2 attuali contagiati, e 10 guariti); Burgio 4 (1 attuale contagiato e 3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 18 (1 attuale contagiato,16 guariti, 1 deceduto); Camastra 46 (2 attuali contagiati, 42 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (4 attuali contagiati e 27 guariti); Campobello di Licata 179 (14 attuali contagiati, 157 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 530 (66 attuali contagiati, 452 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 72 (7 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 23 ( 3 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 ( 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 235 (47 attuali contagiati, 184 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (13 contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 25 (9 attuali contagiati e 16 guariti); Licata 272 (46 attuali contagiati, 220 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 123 ( 75 attuali contagiati, 45 guariti e 3 deceduti); Montallegro 15 (10 attuali contagiati e 5 guariti); Montevago 40 (17 attuali contagiati, 22 guariti e 1 deceduto); Naro 80 ( 2 attuali contagiati , 77 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 215 (13 attuali contagiati, 198 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 127 (11 attuali contagiati, 111 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 59 (1 attuale contagiato e 58 guariti); Raffadali 100 (34 attuali contagiati, 64 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 228 ( 100 attuali contagiati, 125 guariti, 3 deceduti); Realmonte 44 (15 attuali contagiati, 26 guariti e 3 deceduti); Ribera 177 (23 attuali contagiati, 149 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 198 (20 attuali contagiati, 159 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (11 attuali contagiati, 65 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 38 ( 2 attuali contagiati, 35 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (4 attuali contagiati, 20 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 128 (30 attuali contagiati, 96 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 315 (27 attuali contagiati, 278 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).