Camastra si prepara a vivere un momento storico: il 9 febbraio 2025, il borgo si trasformerà in un palcoscenico d’arte a cielo aperto. Camastra Borgo d’Arte , un progetto che unisce creatività, tradizione e impegno sociale, segna l’inizio di una nuova era per questa affascinante località siciliana. Tra mosaici luminosi, auto e moto d’epoca e un’importante iniziativa benefica, la giornata sarà un omaggio alla bellezza e alla solidarietà.

L’arte come rinascita: i mosaici di Vincenzo Greco

Da quattro secoli, Camastra custodisce la sua storia con orgoglio. Oggi, grazie al talento dell’artista Vincenzo Greco , le strade del borgo si arricchiscono di straordinarie opere a mosaico , trasformandosi in una galleria d’arte a cielo aperto. Ogni tessera racconta una storia, ogni colore riflette l’anima del paese: una fusione di tradizione e innovazione che dona nuova vita agli spazi pubblici .

L’iniziativa, curata dall’Assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo Nicolò Di Vincenzo , rappresenta un forte segnale di valorizzazione del patrimonio locale. Camastra Borgo d’Arte non è solo un evento, ma un progetto destinato a lasciare il segno nel tempo, offrendo una nuova identità culturale al paese.

Un viaggio tra arte e motori: la sfilata di auto e moto d’epoca

Accanto all’arte, la celebrazione del 9 febbraio renderà omaggio anche alla storia dei motori. Grazie alla collaborazione con il Club Antiche Passioni di Canicattì e il Vespa Club Canicattì Vespatizzati , il borgo si animerà con un’affascinante sfilata di auto e moto d’epoca .

L’eleganza delle vetture storiche si fonderà con la suggestiva atmosfera artistica del paese, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra cultura, nostalgia e stile senza tempo.

L’arte del donare: un gesto di solidarietà per Nyumba Yetu Onlus

Camastra Borgo d’Arte non è solo estetica e passione per la cultura: al centro della manifestazione c’è anche un profondo impegno sociale . Durante l’evento, verrà ufficialmente consegnato il ricavato dei Salvadanai della Solidarietà a Lina Russo , presidente della Nyumba Yetu Onlus , un’associazione che da anni sostiene progetti di aiuto per le comunità più bisognose.

L’iniziativa dimostra come l’arte possa essere veicolo di cambiamento, non solo estetico ma anche umano e sociale . La generosità dei cittadini e dei visitatori si tradurrà in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno, rendendo Camastra un esempio di comunità solidale e attenta alle necessità del prossimo.

Camastra Borgo d’Arte: un evento che guarda al futuro

L’inaugurazione del 9 febbraio 2025 sarà una giornata di festa, cultura e condivisione , ma soprattutto segnerà l’inizio di un nuovo percorso per Camastra. La trasformazione del borgo in un punto di riferimento artistico e culturale dimostra come la creatività possa essere il motore di un autentico cambiamento sociale .

Attraverso la bellezza dei mosaici, il fascino della storia motoristica e il valore della solidarietà, Camastra Borgo d’Arte diventa un modello di sviluppo basato sull’arte e sull’inclusione, celebrando il passato mentre costruisce un futuro più luminoso per l’intera comunità.

