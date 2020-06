Calzitaly: calze e collant direttamente online

Le calze, nel guardaroba di una donna, sono da considerarsi non solo un indumento indispensabile, ma anche un accessorio fashion, da abbinare all’abbigliamento con estrema attenzione per creare un look personale in base al proprio stile, che può essere formale ed elegante oppure casual e sportivo.

Nella scelta di calze e collant occorre tenere conto prima di tutto della qualità delle materie prime, in quanto devono essere indossate per molte ore al giorno e devono, quindi, garantire doti di lunga durata e resistenza, senza comunque perdere le caratteristiche di vestibilità e comfort.

Acquistare calze e collant su calzitaly.com è la soluzione migliore per avere a disposizione un vasto assortimento di prodotti di alta qualità, rigorosamente Made in Italy e ispirati alle più recenti tendenze del momento. Lo store online di Calzitaly è di proprietà del Calzificio Schinelli, un’azienda famigliare della zona di Mantova che, fin dal 1960, produce calze di qualità elevata, e negli ultimi anni ha deciso di ampliare la propria attività anche nel settore del commercio al dettaglio e dell’e-commerce.

L’assortimento di Calzitaly permette di soddisfare ogni genere di esigenza, proponendo calze eccellenti per tutta la famiglia a prezzi competitivi: dalle collezioni di calze da uomo classiche, ai modelli ideali per gli sportivi, alle calze per bambini e, naturalmente, alle calze da donna di ogni tipo, collant tradizionali, autoreggenti, collant fashion, calze riposanti, contenitive e a compressione graduata, oltre ai modelli particolarmente originali e di tendenza.

L’intento dell’azienda è quello di offrire un servizio di vendita online di calze e collant con un eccellente rapporto tra la qualità e il prezzo e il vantaggio di poter scegliere dall’e-shop i modelli preferiti, ricevendoli direttamente all’indirizzo desiderato, con una procedura semplice, rapida e sicura.

Un’ampia scelta di collant eleganti e di elevata qualità

I collant da donna costituiscono il prodotto più significativo per lo store Calzitaly, oltre a rappresentare la storica produzione dell’azienda, che fin dal momento della sua fondazione ha dedicato una maggiore attenzione nella creazione e realizzazione di questo indumento.

Realizzati in filato di Lycra, morbido e confortevole, i collant di Calzitaly sono disponibili in diverse varianti e pesantezze: dai velatissimi 10 den, leggeri e sensuali, perfetti anche in estate, fino ai 100 den, coprenti e ideali sia per modellare la figura che per proteggere dal freddo.

Sono inoltre disponibili i collant contenitivi per le donne che portano una taglia più abbondante, le calze riposanti che, pur senza essere considerate un prodotto medico e terapeutico, offrono una piacevole sensazione di comfort e favoriscono il riposo e la circolazione, oltre a calze, collant e calzini da uomo medicali a compressione graduata, soluzione ideale per ridurre e prevenire i problemi di circolazione periferica.

Non solo collant: le possibilità di scelta per il guardaroba femminile

Per ogni donna, come si è detto, le calze sono considerate un accessorio alla moda, il cui ruolo è quello di impreziosire il look, di valorizzare la figura e di infondere un tocco di sensualità e raffinatezza.

Anche lo store di Calzitaly, come è nella tradizione dell’azienda, rende omaggio all’eleganza femminile proponendo un assortimento completo di calze per ogni momento e occasione. In aggiunta ai collant, peraltro indispensabili per la praticità e la versatilità, sono disponibili calze classiche da portare con il reggicalze, per infondere una nota sexy e glamour al proprio look, autoreggenti per chi preferisce la praticità senza rinunciare ad un tocco di femminilità in più e calze concepite per essere indossate sotto l’abito da sposa, impreziosite da pizzi e decorazioni.

Non mancano inoltre le soluzioni più innovative del momento: dalle calze in fibra riciclata, perfette per chi ha scelto uno stile di vita ecosostenibile, ai leggings, che oggi costituiscono un capo must have non solo per le giovanissime ma per le donne di ogni età, grazie alla praticità e all’ampia scelta di colori e fantasie.