La Moncada Agrigento subisce la quarta sconfitta consecutiva, con il coach Marco Calvani che mette in evidenza la necessità di uscire da questa difficile fase. Dopo il duro stop contro Trieste, i tifosi agrigentini mostrano segni di crescente sfiducia mentre la squadra si prepara per affrontare Udine al PalaMoncada.

Il match contro Trieste ha visto la Fortitudo Agrigento sprecare un promettente primo tempo, chiuso in parità nonostante un iniziale vantaggio. Tuttavia, nel secondo tempo, la squadra ha mostrato gravi difficoltà offensive, con i giocatori incapaci di trovare il canestro e segnando solo 20 punti negli ultimi due quarti, a fronte dei 36 realizzati dagli avversari.

Il coach Calvani ha sottolineato il problema delle marcature avversarie che hanno limitato l’efficacia dell’attacco, con Cohill costretto a portare avanti la squadra quasi da solo.

Ora è tempo di riflessioni per la Fortitudo Agrigento, che deve trovare una soluzione a questa situazione critica e cercare di mantenere alta la motivazione, nonostante la delusione dei tifosi. Potrebbero essere necessari nuovi innesti per rinvigorire il gruppo e affrontare al meglio la lotta per la permanenza in Serie A2.

