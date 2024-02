“Finalmente, i cittadini potranno usufruire di un servizio indispensabile.”

Sarà restituita agli utenti la piscina comunale a Villaseta, chiusa da parecchi anni. La conferma arriva anche dalla seconda commissione consiliare del comune di Agrigento: “Obiettivo raggiunto. Dopo molteplici sollecitazioni all’amministrazione e ripetute commissioni- dicono il Presidente Fabio La Felice, il Vice Valentina Cirino, i consiglieri Flavia Contino e Sergio Burgio- al più presto la piscina comunale verrà riaperta. Finalmente, i cittadini, ma soprattutto i soggetti più fragili obbligati a spostarsi da tempo in altri comuni per la fisioterapia, potranno usufruire di un servizio indispensabile.” L’assessore all’impiantistica sportiva di Agrigento, Gerlando Piparo, proprio ieri aveva dichiarato: “Siamo pronti a restituire alla città la piscina comunale di Villaseta, manca pochissimo. Sono stati completati i lavori di ripristino della struttura e bonificate le aree esterne. E’ un obiettivo centrato dall’amministrazione comunale e su cui ho lavorato con determinazione sin dal mio insediamento, avvenuto solo dieci mesi fa. Ringrazio la famiglia Sodano, gestore della piscina, per il grande impegno, fondamentale per la riapertura della struttura sportiva”.