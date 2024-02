Si è intrufolato, in pieno giorno, in un’abitazione di via Lido a Sciacca e ha rubato oggetti di scarso valore. I poliziotti del Commissariato saccense, dopo alcune indagini, hanno identificato il ladruncolo. Si tratta di un cinquantenne del luogo, con precedenti specifici, che è stato denunciato in stato di libertà per furto in un appartamento. L’attività investigativa si è avvalsa del contributo delle immagini registrate da un impianto di videosorveglianza presente nella zona.