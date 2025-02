Non aveva comunicato all’autorità di Pubblica sicurezza la presenza in casa delle armi appartenenti al marito defunto. Una pensionata vedova di Sciacca è stata denunciata, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per detenzione abusiva di armi e omessa custodia di armi.

La scoperta dopo il furto messo a segno, nei giorni scorsi, nell’abitazione della donna. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nella casa e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno rubato 3 fucili, munizioni, 200 euro in contanti e alcuni monili d’oro.

Fatta la scoperta della razzia sul posto si sono portati i poliziotti del Commissariato saccense. Gli agenti hanno constatato il furto, raccolto la denuncia e accertato che l’anziana non aveva comunicato la presenza in casa delle armi appartenenti al familiare defunto.

