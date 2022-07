“Calici di Stelle” al Borgo Bonsignore e vigne di Naro

L’emozione dell’assaggio del vino in contesti straordinari e suggestivi in occasione di Calici di Stelle 2022. L’evento il prossimo 10 agosto arriva al Borgo Bonsignore e vigne, a Naro. Qui, il tintinnio dei calici e il profumo del vino si apprezzeranno in una location mozzafiato dove gli ospiti si sposteranno tra le diverse postazioni di degustazione. Baglio Bonsignore si presenta ai visitatori con il suo caratteristico baglio di epoca settecentesca, 13 ettari di vigne, un piccolo lago ed il magnifico cubbùro, cioè un arcaico capanno a thòlos, un tipo di costruzione già utilizzata sin dall’epoca neolitica per il ricovero dei pastori e che dà il nome al vino cru dell’azienda.