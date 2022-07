“Tutti insieme in spiaggia senza barriere”, evento di inclusione sociale a San Leone

“Tutti insieme in spiaggia senza barriere e senza bandiere”, è lo slogan che animerà la manifestazione organizzata per domani, 29 luglio, dall’Associazione “I Ragazzi della Trinacria”. Un evento di sensibilizzazione e inclusione sociale rivolto ai disabili e non solo che sarà ospitato da piazzale Giglia, a San Leone, ad Agrigento. “Un evento di coesione ed inclusione sociale di persone abili e diversamente abili,– dice il presidente dell’Associazione Anna Baldassarre- nel rispetto e nel divertimento di una giornata in riva al mare, dove i protagonisti saranno i ragazzi e i bambini diversamente abili e non. L’evento patrocinato dal Comune di Agrigento con l’adesione di diverse associazioni di categoria e non, un modo per fare rete su un argomento che tocca tutto il sociale.” Ci saranno giochi d’acqua, animazione, musica, Bike therapy, pet therapy e un rinfresco offerto dagli sponsor, dispensato dalla scuola Professionale dei mestieri Euroform. “I Ragazzi della Trinacria” è un’associazione di promozione sociale e senza scopo di lucro, si è costituita formalmente nel 2015, con sede legale a Agrigento, e si occupa principalmente di inclusione sociale nella diversità della persona per portarla a una vita di autonomia, senza barriere, con dignità nella vita di tutti i giorni.