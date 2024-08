Si rientra a scuola con il caldo. Gli studenti siciliani torneranno in classe il 12 settembre, ma in diversi istituti anche prima di quella data: lunedì 9. L’autonomia scolastica consente ai presidi dei singoli istituti di decidere quale data sarà la migliore: è dunque consigliabile consultare il sito della scuola che interessa. Il calendario 2024/25 prevede vacanze di Natale lunghe del solito e ponti di fine aprile-inizio maggio. Si inizia bene anche con il Primo novembre, giornata dei Santi, che quest’anno cade di venerdì, permettendo ai ragazzi un primo ponte: dal primo al 3 novembre, appunto. Invece l’Immacolata cade di domenica.

Le vacanze di Natale e Capodanno. Sarà compensato il ponte mancato dell’Immacolata: le lezioni terminano un po’ ovunque venerdì 20 dicembre perché Natale cade di mercoledì. La lunghissima pausa sarà di ben 17 giorni. Nel 2025 la Pasqua cade il 20 aprile. Le vacanze avranno inizio giovedì 17 o venerdì 18, per arrivare fino al martedì 22 incluso. Per due giorni poi si tornerà a lezione e poi ecco il 25 aprile, la Festa della Liberazione, che cade di venerdì prospettando altre tre giorni di ponte. Dunque tra Pasqua e Liberazione la presenza in aula nel corso di 10 giornate è prevista soltanto per due.

Il Primo maggio nel 2025 cadrà di giovedì: ci saranno quindi 4 giorni di sosta subito dopo Pasqua e Liberazione. L’ultimissima sosta prima della fine dell’anno scolastico sarà quella del 2 giugno, per la Festa della Repubblica: ci sarà ponte da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno. La scuola poi terminerà a seconda degli istituti tra venerdì 6 giugno e martedì 10. Mentre l’inizio della maturità per il 2025 è previsto per il 18 giugno.