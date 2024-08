Il Verdura Resort sposa lo sport: protagonisti Elisa Di Francisca e Sir Rocco Forte

Lo sport non va in vacanza, ma in questo caso possiamo dire che è la vacanza ad andare allo sport. E il Verdura Resort ne è un esempio perfetto. Durante questa lunga estate, la struttura di Rocco Forte ha ospitato diversi campioni e testimonial del mondo sportivo. Ieri è stata la volta di Elisa Di Francisca, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. L’evento ha offerto all’atleta l’occasione di condividere con gli ospiti presenti i valori dello sport, raccontando aneddoti che hanno segnato il suo percorso, tra successi, sconfitte e sfide superate.

La chicca dell’evento è stata la presenza di Sir Rocco Forte, che ha manifestato tutta la sua ammirazione per i campioni della scherma e la sua passione per lo sport. Sir Rocco Forte ha addirittura lanciato il guanto di sfida alla campionessa, cimentandosi in una simpatica esibizione con la spada. È davvero significativo vedere quanta vitalità, passione e amore per il proprio territorio manifesti il presidente di Rocco Forte Hotels. Oggi, il gruppo Rocco Forte Hotels conta alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo, tra cui l’Astoria a San Pietroburgo, il cui Astoria Restaurant è una vera istituzione. Le esperienze personalizzate rappresentano il futuro dell’ospitalità: nessuno ama soggiornare in catene di hotel prive di carattere, rivivendo la stessa identica esperienza in qualsiasi parte del mondo. Ciò che gli ospiti desiderano davvero è entrare in contatto con il luogo, scoprire i sapori locali a tavola e assimilare la personalità della città in cui si trovano. L’autenticità e l’individualità sono più importanti che mai.

La presenza di Sir Rocco Forte nel resort sulla costa agrigentina è connessa a una delle iniziative “Accademie con le star”, attraverso cui gli ospiti dell’hotel hanno l’opportunità di praticare il proprio sport preferito o avvicinarsi a una nuova disciplina insieme a campioni del settore. Numerose sono le discipline in calendario durante tutta la stagione: dal calcio al tennis, dal golf alla breakdance, fino al padel. A coordinare con passione e professionalità è stata Lia Vitrano, Sport & Activity Manager. Tanti i nomi che si sono alternati, tra cui Rachele Sangiuliano, David Trezeguet, Maurizia Cacciatori, Riccardo Montolivo, Tania Cagnotto e Sylvester Gray, solo per citarne alcuni.

Durante l’incontro, la campionessa Elisa Di Francisca ha condiviso con gli ospiti, tra cui i giovani schermidori dell’associazione sportiva “Il Discobolo” di Sciacca, vari momenti di vita vissuta. “Il momento dell’assalto nella scherma – ha affermato Elisa – è una metafora della vita: un’occasione di confronto con l’altro in cui si cerca di superarsi attraverso la competizione, l’impegno e l’arguzia. Un istante da cui si impara sempre, soprattutto dalle sconfitte”.

Conclusa l’intervista, moderata dalla psicologa e psicoterapeuta Ivana Di Mino, è stata la volta di diverse dimostrazioni schermistiche da parte di alcuni atleti della Società Sportiva “Il Discobolo”.

“Un appuntamento – che testimonia l’impegno del Verdura Resort nella promozione dei valori dello sport presso la comunità locale e il territorio”.

Sport, turismo e benessere continuano quindi ad andare di pari passo. La voglia di sorprendere e di spingersi oltre, di fare ancora meglio, la cura del proprio corpo, di ciò che ci circonda e lo stare bene sono valori essenziali. Elisa Di Francisca e Sir Rocco Forte ne sono stati un esempio, riuscendo a trasmettere questi ideali agli ospiti. Il Verdura Resort, d’altra parte, rappresenta un esempio lampante di come fare ospitalità in un territorio complesso ma meraviglioso come il nostro. Grazie al Verdura, la qualità dell’ospitalità è salita di livello, e oggi la struttura, situata tra Agrigento e Sciacca, è diventata uno stimolo per molti operatori del settore, un esempio da imitare.