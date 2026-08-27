La nuova ondata di calore sta colpendo duramente la Sicilia. Nella giornata di mercoledì Caltanissetta ed Enna hanno raggiunto i valori più elevati di temperatura nell’Isola, con 42,7 gradi, secondo i dati forniti della rete di stazioni del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias). Oltre 37°C diffusi tra Agrigento e Ragusa.

Oggi, giovedì la colonnina di mercurio segna 40 gradi in alcune zone dell’Agrigentino, del Nisseno e dell’Ennese. Il caldo intenso interessa anche il resto della Sicilia, seppure con valori generalmente più contenuti. Nel Trapanese le massime hanno superato in alcuni punti i 40 gradi, così come nel Palermitano. Più basse le temperature lungo le coste orientali e nel Messinese. Sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all’inizio di settembre.

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