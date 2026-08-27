Domenica 23 agosto, nella suggestiva location di Sicilytude a Ribera, il Leo Club Ribera ha vissuto uno dei momenti più significativi della propria vita associativa: il tradizionale Passaggio della Campana, quest’anno speciale perché coincidente con la Quinta Charter Night del Club. Alla guida del Club per l’anno sociale 2025/2026 c’era Vincenzo Scorsone, che ha ufficialmente passato il testimone a Daniele Vaccaro, eletto nuovo presidente per il 2026/2027. Un passaggio di consegne carico di significato, simbolo di continuità e di rinnovato impegno al servizio della comunità.

La cerimonia è stata condotta con grande eleganza e precisione da Sara Aleo, cerimoniera dell’anno sociale appena concluso. Al termine del suo incarico, Sara ha a sua volta ceduto il ruolo a Vincenzo Scorsone, che vestirà i panni di cerimoniere per il nuovo anno.

A intervenire nel corso della serata, in successione, sono stati lo stesso Vincenzo Scorsone, il neo presidente Daniele Vaccaro, il Leo Advisor Giacomo Cortese, il presidente del Lions Club Ribera Giuseppe Armenio e Turi Lo Sardo, delegato della V Area Operativa nonché coordinatore del Tema Operativo Distrettuale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. A chiudere gli interventi, con parole di incoraggiamento e di visione, è stata Marta Castelli, presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia.

Durante la serata è stata inoltre presentata ai soci e agli ospiti la composizione del nuovo direttivo che accompagnerà Daniele Vaccaro nell’anno sociale 2026/2027: Vincenzo Scorsone, Past Presidente e Cerimoniere; Giacomo Cortese, Leo Advisor; Christian Zampone, Vicepresidente; Concetta La Barbera, Segretaria; Luigi Ferraro, Vicesegretario; Martina Scorsone, Tesoriera; Iolanda Modica, Vicerimoniere; Andrea Arrigo, Censore; Asia Tudisco, Revisore dei Conti.

Il momento più emozionante è arrivato alla conclusione della cerimonia: con il tocco solenne della campana, il presidente Daniele Vaccaro ha ufficialmente dato inizio al nuovo anno sociale, aprendo così un nuovo capitolo nella storia del Leo Club Ribera. Un’occasione di festa, di responsabilità e di futuro, che ha ribadito ancora una volta lo spirito di servizio e la passione che animano i giovani Leo di Ribera.

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