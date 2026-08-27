Tutto pronto per Agrigento Pride 2026. Sabato 29 agosto la parata attraverserà il centro cittadino, con partenza da piazza Pirandello (davanti al Municipio) fino a villa Bonfiglio, passando per via Atenea, piazzale Aldo Moro, piazza Marconi e viale della Vittoria. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha disposto un articolato piano di modifiche alla viabilità e alla sosta che entrerà in vigore già dalle ore 14 di sabato. A disciplinare la viabilità è l’ordinanza dirigenziale firmata dal responsabile del Settore 7 – Polizia Locale, Giovanni Mantione. Il provvedimento nasce dalla richiesta organizzatrice della manifestazione, per regolamentare transito e sosta durante il corteo. Prevista una grande affluenza di partecipanti.

Le prime limitazioni scatteranno in piazza Pirandello. Dalle ore 14 e fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza. Dalle 18 scatterà invece il divieto di circolazione, fatta eccezione per mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine. I veicoli provenienti da via Bac Bac e diretti verso via Empedocle, via Garibaldi, via Orfane e via Barone dovranno transitare da via Amendola. Specifiche possibilità di accesso sono previste per i residenti di via Orfane e via Barone, compatibilmente con le esigenze della manifestazione.

Dalle 18 chiudono via Atenea, piazza Marconi e parte del viale della Vittoria. Dalle ore 18 scatteranno progressivamente le altre limitazioni. Via Atenea sarà chiusa al transito veicolare per tutte le categorie di utenti. Le attività commerciali e di ristorazione autorizzate all’utilizzo degli spazi pubblici dovranno inoltre lasciare libera la sede stradale necessaria al passaggio del corteo. Stop alla circolazione anche in piazza Marconi, mentre in piazzale Aldo Moro, sul lato indicato nell’ordinanza, il divieto di sosta con rimozione scatterà già dalle 14.

Limitazioni interesseranno anche piazza Vittorio Emanuele, via Acrone, salita Coniglio, via Crispi e il tunnel Piedigrotta. Particolare attenzione al viale della Vittoria, dove dalle 18 sarà vietata la circolazione nel tratto compreso tra piazza Marconi e l’ingresso secondario di villa Bonfiglio. Nello stesso tratto il divieto di sosta con rimozione partirà alle 14 e, a differenza delle altre zone, resterà in vigore fino alle ore 11 di domenica 30 agosto.

Sospese anche le soste a pagamento lungo il percorso. L’ordinanza stabilisce inoltre la sospensione delle aree di sosta a pagamento e delle altre tipologie di sosta autorizzata nelle strade interessate dal corteo, con contestuale divieto di sosta e rimozione forzata dalle ore 14. Anche autobus urbani, extraurbani e servizi di linea dovranno modificare temporaneamente percorsi e fermate nelle zone interessate dalla manifestazione. Sabato, dunque, il centro di Agrigento cambierà volto per alcune ore. Al di là del significato che accompagna da sempre manifestazioni di questo genere, il 29 agosto sarà anche una prova organizzativa importante per la città: sicurezza, gestione della viabilità, trasporto pubblico e pulizia.

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