E’ stata installata l’antenna telefonica 5G, alta 18 metri, di uno dei principali operatori mobili nel piccolo appezzamento di terra nel “cuore” del Villaggio Pirandello, all’incrocio tra via Gentile e via Eduardo De Filippo a pochi passi dal Caos, in una zona abitata tutto l’anno da decine di famiglie e in un’area ricadente nella zona B indicata dal decreto Gui-Mancini.

Nei giorni scorsi era nato anche un Comitato per provare a bloccare le operazioni ma il cantiere non si è mai fermato. La questione della posa di antenne per telecomunicazioni in zone residenziali, nella nostra provincia, è spesso oggetto di dibattito e proteste.

Da un lato, le compagnie di telefonia mobile sottolineano la necessità di migliorare la copertura del segnale per garantire una connessione efficiente e stabile, soprattutto in aree densamente abitate. Dall’altro lato, i residenti esprimono preoccupazioni legate alla salute e alla sicurezza. In molti casi, si teme che l’esposizione alle onde elettromagnetiche possa avere effetti negativi sulla salute.