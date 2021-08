Caldo africano…non è finita: durerà ancora per giorni

Ci saranno ancora giorni “bollenti”: sarà ancora dura. Oggi e domani, 6 e 7 agosto, secondo gli esperti, dovrebbe esserci una pausa dal forte caldo, grazie a venti di Maestrale, ma a partire già da domenica prossima, 8 agosto, le mappe climatiche indicano una repentina risalita delle temperature che torneranno insopportabili e che sono destinate a perdurare sino a giovedì, con nuovi picchi che potranno superare i 40 gradi. La “colpa” è delle bollenti correnti provenienti dal Nord Africa. Pare che per un rientro nella media delle temperature si dovrà attendere dopo l’11 agosto prossimo. Con la nuova settimana di caldo rovente saranno possibili nuovi incendi in un’Isola che sta pagando un prezzo altissimo.

La protezione civile , da lunedì 9 a Venerdì 13 Agosto prossimo, invita la popolazione a non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo; bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

Evitare le spiagge nelle ore più calde.