Con l’auto contro un muro, ferite due donne

Con l’auto si schiantano contro un muro, dopo avere sbandato, probabilmente a causa di una disattenzione. Due donne sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Non versano in gravi condizioni. L’incidente stradale, che ha fatto anche temere il peggio, si è verificato in via Amendola, a Sciacca.

La conducente alla guida di una utilitaria, stava percorrendo il tratto di strada, all’improvviso, avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada. La vettura è andata ad urtare contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le due donne, hanno riportato alcuni traumi sparsi sul corpo e, da lì a pochi minuti, in ambulanza sono state trasferite al pronto soccorso del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”. Gli agenti si sono occupati dei rilievi.