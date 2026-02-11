Il Casteltermini Juniores Under 19 prosegue il proprio percorso netto in campionato, superando l’Aragona con il risultato di 3-0 e centrando la tredicesima vittoria su altrettante gare disputate. Questo successo permette alla formazione guidata da mister Angelo Vaccaro di mantenere il punteggio pieno e consolidare il primato in classifica con un vantaggio di otto punti sulla seconda posizione. L’esito finale dell’incontro, tuttavia, è stato determinato in gran parte da una fase iniziale molto combattuta in cui si è distinto il portiere Gaetano Calderone. Sul punteggio di 0-0, l’estremo difensore granata è stato protagonista di almeno tre interventi decisivi che hanno salvato il risultato, impedendo all’Aragona di portarsi in vantaggio e permettendo ai compagni di superare il momento di massima pressione. Una volta stabilizzato l’equilibrio difensivo grazie alle parate di Calderone, il Casteltermini ha trovato la lucidità per sbloccare la gara e portarsi sul triplo vantaggio con la doppietta di Cocita e la rete del capitano Martorana. La prestazione complessiva ha confermato la solidità di un gruppo capace di abbinare organizzazione tattica e carattere, qualità necessarie per affrontare le ultime cinque sfide stagionali previste dal calendario. Nulla è ancora scritto, ma la strada intrapresa verso l’obiettivo finale appare quella corretta.



