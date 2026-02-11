Plesso Pirandello, nessun crollo. Il sindaco smentisce e minaccia azioni legali

Non un crollo, ma un intervento di manutenzione. È questa la linea netta tracciata dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dopo la diffusione di notizie che parlavano di “crollo di una parte del tetto” in un’aula della scuola Pirandello di via Acrone. Il primo cittadino smentisce “senza alcuna riserva” quanto circolato nelle ultime ore, definendo le notizie “false e destituite di ogni fondamento”. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre di valutare eventuali azioni legali per procurato allarme, compresa la possibilità di presentare denuncia alle autorità competenti, a tutela dell’incolumità dei minori.

Nel dettaglio, Miccichè spiega che già lunedì i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio che ospita il plesso “Pirandello” dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro. «L’edificio non è assolutamente compromesso per ciò che riguarda la sicurezza e la stabilità – chiarisce –. Si è semplicemente provveduto allo scrostamento della pittura, corrosa dalle condizioni meteo avverse che stanno interessando il territorio in questi giorni. Lo stato del soffitto non risulta assolutamente compromesso».

Il sindaco aggiunge che, non appena cesserà l’ondata di maltempo, si procederà con l’impermeabilizzazione della parte interessata del soffitto. «Non è stata intaccata la stabilità dell’immobile. Nulla è variato», ribadisce, annunciando per domani una riunione operativa con le parti interessate per valutare eventuali condizioni di criticità. Le rassicurazioni istituzionali sono arrivate solo oggi, dopo che già nella mattinata alcuni genitori avevano preferito non mandare i figli a scuola in attesa di chiarimenti. Nelle ore precedenti, la Scuola si era premurata di diffondere una circolare interna per precisare la natura dell’intervento, parlando di manutenzione ordinaria e di una porzione circoscritta di intonaco rimossa per motivi di sicurezza.

Intanto rimane viva la questione legata al futuro del plesso “Pirandello” e alla necessità di individuare soluzioni alternative per garantire la continuità didattica in condizioni di piena sicurezza. Proprio in questi giorni il Comune ha avviato la procedura di sfratto nei confronti dell’Accademia Michelangelo per grave e persistente inadempimento nel pagamento del canone di locazione. Secondo quanto accertato dall’ente, il Centro Servizi Educativi risulterebbe moroso per l’intera annualità 2025 e per il primo semestre 2026, nonostante una formale messa in mora notificata lo scorso 12 novembre.

Nella determina si richiama inoltre un interesse pubblico immediato e concreto: recuperare la disponibilità dell’immobile per destinarlo a uso scolastico. A seguito di verifiche tecniche sulla stabilità di un altro edificio cittadino, proprio quello di via Acrone che ospita la secondaria di primo grado “Pirandello”, sarebbero infatti emerse criticità tali da imporre la ricerca di locali alternativi. Tra smentite, verifiche tecniche e tensioni tra famiglie, la questione resta aperta. Sul tavolo non c’è solo un soffitto da impermeabilizzare, ma l’intero assetto logistico di un plesso scolastico che da giorni è al centro del dibattito cittadino.

