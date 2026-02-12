Ha continuato a perseguitare l’ex moglie. Non sono serviti a nulla i provvedimenti a cui era sottoposto. I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato un pensionato favarese settantenne.

L’uomo, già indagato di stalking, adesso deve rispondere anche delle violazioni alle prescrizioni imposte. Dopo le formalità di rito è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Un incubo per l’ex coniuge, di qualche anno più giovane, anche lei residente a Favara, la cui unica «colpa» è stata quella di avere messo fine al matrimonio.

I due, si erano lasciati da un po’. Ma lui, il pensionato settantenne, non si sarebbe mai rassegnato e avrebbe continuato a tormentare e minacciare l’ex moglie.

