In marcia verso i playoff, Moneta: ci aspettano emozioni nuove (VIDEO)

E’ scattata l’ora dei Play off per la Pallavolo Aragona. In palio c’è la per la promozione in A2. La squadra di coach Massimo Dagioni sabato mattina parte in direzione Puglia e domenica, alle ore 17:30, sarà impegnata sul campo del Castellana Noci per gara 1 del primo turno dei play off per la promozione in A2. “Ci aspettano emozioni totalmente diverse rispetto alla prima fase del campionato” ha commentato il capitano della pallavolo Aragona, Serena Moneta, alla vigilia della partenza per la delicata trasferta. “Paure ed mozioni totalmente diverse – ha continuato- che serviranno a spingerci verso la vittoria. Dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale e giocare come sappiamo”. Guarda il VIDEO