Calcio Promozione: il Kamarat a San Cataldo senza Erbini e Panepinto

CAMMARATA. Anticipo difficile per la capolista del campionato di Promozione, girone A. Il Kamarat sarà, infatti, impegnato oggi alle 15 al comunale “Valentino Mazzola” di San Cataldo contro il MasterPro in cerca di punti.

Qualche piccolo problema di formazione per l’allenatore cammaratese, Renato Maggio, che dovrà fare a meno di Michele Volpini, jolly difensivo, cardine della difesa biancazzurra, che dovrà osservare una giornata di squalifica.

In avanti potrebbe mancare anche Cosimo Panepinto, privando la squadra del suo estro, della fantasia pura che solo un attaccante come lui può dimostrare in campo.

“Un impegno abbastanza difficile – dice il vice allenatore del Kamarat, Giorgio Piazza – se consideriamo che l’avversario ha soltanto un punto (ed una partita in meno) e sicuramente vorrà sfruttare il fattore campo. Noi abbiamo qualche problema di formazione, quindi cercheremo di tornare a casa con un risultato utile, sia esso un pareggio o la vittoria”.

Questa la probabile formazione del Kamarat: Zabbia, Ciminato, Zaccone, J. Cannizzaro, Sambou, Maglio, Di Chiara, Ebrima, Hader, D. Cannizzaro, Muratore.

Dirige la gara il signor Giuseppe Matranga di Palermo, collaborato da Ferrara e Iannazzo, pure loro della stessa sezione Aia. Fischio d’inizio alle 15.