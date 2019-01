Calcio, ex Akragas Di Piazza conquista pure Catania

Ad Agrigento lo accusavano di segnare poco. Di Piazza dopo aver lasciato l’Akragas dopo un esaltante campionato di Lega Pro, ha giocato solo per grandi squadre. Prima Vincenza in serie B, poi Foggia, Lecce, Consenza in B e adesso ha conquistato pure lo stadio Massimino. L’ex Akragas, arrivato al Catania nel mercato di gennaio, domenica ha segnato la rete che è valsa la vittoria contro il Rende. Il Catania archivia la delusione di Siracusa superando per 1-0 i calabresi. Vinta una partita tutt’altro che agevole contro un avversario che ha venduto cara la pelle fino alla fine. A decidere l’incontro, uno degli ex Akragas più chiacchierati del periodo. Di Piazza resta comunque un bomber di razza. Piaccia o no, è uno dei pezzi pregiati del campionato di Lega Pro.