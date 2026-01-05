Vittorie, gol e classifiche che sorridono

Il 2026 si apre nel segno dell’entusiasmo per il calcio agrigentino, che nel primo turno del nuovo anno manda segnali forti e incoraggianti in tutte le categorie. Dalla Promozione fino alla Seconda Categoria, le squadre della provincia rispondono presente con prestazioni convincenti, risultati pesanti e classifiche che iniziano a prendere una fisionomia chiara.

In Promozione – Girone A, è un fine settimana da incorniciare: quattro vittorie su quattro per le formazioni agrigentine, tutte capaci di muovere la classifica nel modo migliore possibile. L’Aragona supera un Valderice combattivo e mantiene la vetta con autorità, dimostrando solidità e capacità di gestione anche nei momenti più delicati del match. Successo esterno di peso per il Casteltermini, che passa sul campo del Camporeale e continua a scalare posizioni, mentre la Margheritese travolge il malcapitato Terrasini Mund con una goleada che certifica il buon momento di forma. Vittoria preziosa anche per il Gemini, che espugna Alcamo grazie a una prova di carattere e cinismo.

Il quadro che emerge è quello di un campionato vivo, combattuto, ma con le agrigentine sempre più protagoniste nella zona alta della classifica, capaci di coniugare qualità tecnica e mentalità vincente.

Scendendo di categoria, in Prima Categoria, continua la marcia impressionante dell’Empedoclina, che centra la settima vittoria consecutiva e si conferma una delle squadre più in forma dell’intero panorama dilettantistico. Successo sofferto ma meritato nello scontro diretto, maturato al termine di una gara intensa e combattuta, segno di una squadra che sa vincere anche quando non tutto gira alla perfezione. La continuità di risultati proietta l’Empedoclina stabilmente ai vertici, con ambizioni sempre più concrete.

Buone indicazioni arrivano anche dalla Seconda Categoria, dove il River Platani vince lo scontro diretto e guarda tutti dall’alto, confermando solidità e organizzazione. Segnali positivi anche per le altre formazioni agrigentine, con successi esterni e prestazioni convincenti che alimentano fiducia e prospettive per il prosieguo della stagione.

Nel complesso, il primo fine settimana calcistico del 2026 restituisce l’immagine di un movimento agrigentino vivo, competitivo e ambizioso, capace di essere protagonista in più campionati. Un avvio che accende l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori e che lascia intravedere un anno ricco di battaglie sportive e, perché no, di soddisfazioni importanti.

