Torna a destare forte preoccupazione l’erosione costiera lungo via delle Dune, dove il mare ha ripreso ad avanzare fino a scavare alla base della strada, mettendo a rischio il manto stradale e la sicurezza dell’area. Una situazione che riaccende l’allarme dopo i danni già registrati negli anni scorsi, compresa la pista ciclabile, e che oggi appare nuovamente critica.

A segnalare il progressivo peggioramento è l’associazione ambientalista Mareamico, che da tempo monitora lo stato del litorale. Secondo quanto documentato, le mareggiate degli ultimi mesi hanno accelerato l’arretramento della linea di costa, rendendo evidente un processo erosivo che in alcuni punti ha già interessato il terreno sottostante la carreggiata, creando vuoti e cedimenti.

Il rischio è che la situazione possa aggravarsi ulteriormente in caso di nuove ondate di maltempo, con conseguenze non solo sulla viabilità ma anche sull’accesso alle aree balneari e sull’intero comparto turistico. Via delle Dune, infatti, rappresenta un’arteria strategica per la mobilità costiera e per l’economia della zona.

Attraverso il presidente Claudio Lombardo, Mareamico chiede interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area e sollecita un sopralluogo tecnico finalizzato a valutare con precisione l’entità dei danni prodotti dalle mareggiate e a individuare soluzioni strutturali capaci di contrastare l’erosione.

Un allarme che torna ciclicamente ma che, alla luce del progressivo deterioramento della costa, richiede risposte concrete e tempestive per evitare che il mare continui a guadagnare spazio, compromettendo infrastrutture, sicurezza e futuro del litorale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp