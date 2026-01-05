Sicurezza nei centri commerciali, presenza rassicurante: controlli alla Città dei Templi

Nei giorni di festa è stata rafforzata la presenza delle forze di polizia nei luoghi di maggiore aggregazione. Tra questi, il Centro Commerciale Città dei Templi, dove la presenza visibile degli agenti della Questura di Agrigento ha rappresentato un presidio rassicurante per cittadini e visitatori.

Un’attività di controllo improntata alla prevenzione e alla tutela della sicurezza pubblica, svolta senza interferire con il normale svolgimento delle attività commerciali e con l’obiettivo di garantire serenità in uno dei principali poli di afflusso della città.

Nei giorni di festa, il Vicario del Questore, dott. Carlo Mossuto, ha incontrato i poliziotti impegnati nel servizio, manifestando gratitudine e ringraziamento per il costante impegno profuso a tutela della sicurezza dei cittadini, anche durante le festività.

I controlli rientrano in un più ampio dispositivo di vigilanza predisposto sul territorio, volto a prevenire situazioni di rischio e a rafforzare il senso di fiducia e tranquillità tra la popolazione, soprattutto nei luoghi ad alta frequentazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp