I carabinieri della Stazione di Cammarata, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento tre cittadini sangiovannesi, ritenuti responsabili dei reati di rissa, lesioni personali aggravate, minacce e percosse, avvenuti nel pieno centro del comune agrigentino. I tre uomini, al termine di un’accesa discussione nata per futili motivi, si sono scagliati l’uno contro l’altro colpendosi ripetutamente con calci, pugni e colpi di bastone, rovinando più volte a terra e attirando l’attenzione di alcuni passanti che sono poi intervenuti per porre fine allo scontro.

I tre soggetti si sono procurati lesioni e, per tale motivo, hanno fatto ricorso alle cure mediche del Presidio territoriale d’emergenza di Cammarata e del pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli. I militari dell’Arma, al termine di una indagine lampo, svolta anche mediante la visione di un video girato da un privato cittadino che è subito diventato virale sui gruppi locali di messaggistica, hanno compiutamente identificato tutti e tre gli uomini, rinvenendo e sottoponendo a sequestro il bastone utilizzato nel corso della rissa. Inoltre, sono stati ritirati cautelativamente 4 fucili e numerose munizioni detenute da uno dei coinvolti nella zuffa.