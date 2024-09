“Turismo e Pace”: La Sicilia Celebra la 45esima Giornata Mondiale del Turismo e Racconta il Suo Successo

In occasione della 45esima Giornata Mondiale del Turismo, la Sicilia riflette sui progressi e le sfide del settore, accompagnando la celebrazione internazionale con alcune riflessioni istituzionali. L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha colto l’opportunità per fare il punto sui risultati ottenuti e sugli obiettivi futuri, sottolineando il forte legame tra il turismo e la pace, tema centrale della manifestazione.

«Ritengo sia opportuno – afferma Amata – compagnare la celebrazione di questa giornata con alcune riflessioni che fanno riferimento alle attività che l’Assessorato ha programmato e ai risultati conseguiti. Il tema internazionale scelto, “Turismo e Pace”, punta a rafforzare quella corretta visione tra turismo e impegno per la pace. Il viaggio, nelle sue diverse sfaccettature, può e deve favorire un proficuo approccio che stimoli virtuose pratiche di turismo sostenibile, auspicando la pace in tutto il mondo».

La Sicilia, con le sue bellezze naturali e culturali, ha dimostrato di essere una destinazione turistica in forte crescita. Il trend positivo del 2023, trainato principalmente dal turismo straniero, ha portato la Regione a consolidare la propria strategia di sviluppo turistico. Amata evidenzia come i primi dati del 2024 confermino questa tendenza: «Il comparto turistico siciliano mantiene la recuperata dinamicità, persa nella fase pandemica, e risponde bene alle politiche di settore. L’allungamento della stagione e la diversificazione dell’offerta turistica sono i nostri obiettivi principali, e i dati provvisori del primo semestre 2024 dimostrano che siamo sulla giusta strada. I flussi turistici non sono più concentrati solo nei mesi estivi, ma meglio distribuiti lungo tutto l’anno, con incrementi significativi nei mesi di bassa stagione, soprattutto grazie agli stranieri».

Tra le azioni specifiche promosse dall’Assessorato, la destagionalizzazione è stata una delle più strategiche, grazie a eventi programmati nei periodi di bassa stagione che hanno attirato visitatori oltre i soliti picchi estivi. Amata cita esempi come il Sicilia Jazz Festival, le Celebrazioni Belliniane, la Coppa degli Assi e i Treni Storici, tutti eventi che hanno registrato un aumento delle presenze turistiche. «Queste iniziative hanno concretamente favorito una maggiore concentrazione di turisti nei periodi diversi da quelli prettamente estivi, dimostrando l’efficacia della nostra programmazione».

Il futuro del turismo siciliano, conclude l’assessore, si concentrerà sempre più su una programmazione integrata e di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di mantenere questa crescita costante e sostenibile, trasformando la Sicilia in una destinazione aperta ai visitatori durante tutto l’anno, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche.

Intanto ad Agrigento:

Al via ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori, da giovedì 26 a domenica 29 settembre ad Agrigento, per valorizzare i 14 Parchi archeologici siciliani

ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori, promosso e organizzato dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, aprirà la prima giornata con il taglio del nastro degli stand dei Parchi Archeologici giovedì 26 settembre alle ore 10 presso l’Atrio del Comune di Agrigento alla presenza dell’Assessore Francesco Scarpinato e del Sindaco Francesco Miccichè.

L’iniziativa, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, si svolge su più location presso la Valle dei Templi, il Teatro “Pirandello” e dodici siti ecclesiastici e storici di Agrigento con l’obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici: Catania e Valle dell’Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d’Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

La prima giornata prosegue, poi, con l’Incontro dedicato alle Scuole Superiori provenienti da tutta la Sicilia e condotto da Patrizio Roversi e Syusy Blady. Gli interventi saranno su “Anteprima di educazione stradale: micromobilità e mobilità sostenibile” (Giuseppina Danile Direttore Automobile Club Agrigento), “Educare al patrimonio culturale per una comunità inclusiva” (Giuseppe Pontillo Direttore Beni Culturali Ecclesiastici Arcidiocesi di Agrigento). Poi saranno presentati i Parchi Archeologici della Sicilia a cura dei Direttori (Giuseppe D’Urso del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Roberto Sciarratta della Valle dei Templi, Gabriella Tigano di Naxos e Taormina); si concluderà la mattinata con “l’offerta formativa nei beni culturali dell’Università di Palermo e del Polo Territoriale Universitario di Agrigento” (Elisa Chiara Portale Ordinario di Archeologia Università degli Studi di Palermo).

Intanto, al Tempio di Zeus Olimpio attraverso Laboratori di Archeologia Sperimentale 30 rievocatori su un’area di 100 mqfaranno rivivere le civiltà antiche e le tecniche di produzione dei manufatti di uso quotidiano dei nostri antenati, mentre presso la sala adiacente ogni trenta minuti ci sarà laproiezione multimediale del video “Il sogno di Olimpia” sulla ricostruzione 3D del Tempio.

Al Teatro Pirandello alle ore 20 sarà conferita la cittadinanza onoraria a Mounir Bouchenaki, che nel 1996 quale Direttore della Divisione del Patrimonio Culturale Unesco istruì l’iter della candidatura, decretata in occasione della 21a Sessione del World Heritage Committee a Napoli 1-6 dicembre 1997; per l’occasione l’ex Direttore per la Cultura dell’Unesco terrà una Lettura magistrale su “La storia dell’iscrizione della Valle dei Templi di Agrigento nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco”.

In occasione della serata sarà annunciato da Giuseppe Parello, Presidente del Consiglio del Parco Valle dei Templi Agrigento e Dirigente Parchi e siti Unesco del Dipartimento regionale Beni Culturali, il restauro del sarcofago conservato al Museo Archeologico “Griffo” grazie ai Club service, che saranno presenti con il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Lions International Mario Palmisciano e il Governatore del Distretto 2110 Sicilia – Malta Rotary Giuseppe Pitari. Renderanno la serata divertente Patrizio Roversi e Syusy Blady con la loro verve comunicativa e comica, raccontando storie in cui la realtà si mescola con la fantasia, la parola con l’immaginazione, la curiosità con il piacere di scoprire paesaggi unici al mondo, in poche parole la Sicilia archeologica dei Turisti per caso.

Nel corso della serata l’Orchestra di Fiati del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento eseguirà l’Inno di Mameli e le marce militari “The King” e “The Thunderer”.

Nelle tre giornate oltre a visitare gli stand dei Parchi Archeologici, presso la Chiesa di Santa Sofia sempre nell’Atrio del Comune, sarà presente una installazione di realtà virtuale con video immersivi “Mythos. Miti e storie della Sicilia”: i Parchi Archeologici raccontati tramite le fonti antiche in un viaggio indimenticabile tra dei, giganti, ninfe e ciclopi.

Un educational dedicato ai buyer e alla stampa di quattro giorni farà vivere ai partecipanti lungo la Sicilia Meridionaleitinerari esperienziali per entrare in contatto con gli aspetti materiali e immateriali dell’offerta territoriale.

Sabato 28 settembre dalle 15 alle 19 il Workshop con i buyer europei interessati alle destinazioni archeologiche sarà una importante opportunità di incontro B2B con gli operatori turistici e culturali dell’offerta siciliana.

Il Treno Storico assicurerà dalla Stazione di Agrigento Centrale, sabato 28 e domenica 29, i collegamenti tra il centro storico e la Valle dei Templi, regalando emozioni dal sapore antico.

L’evento è ideato e diretto dalla Leader srl, titolare del marchio della BMTA, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, unico appuntamento al mondo che dal 1998 si svolge a Paestum