Secondo Di Rosa il Comune avrebbe profanato la piazza del Duomo

“C’è stato un errore nella identificazione planimetrica progettuale”, gli stalli di sosta insomma andavano disegnati in maniera diversa. Arrivano chiarimenti dal comune e dalla curia arcivescovile sulla controversia nata ad Agrigento per il presunto mancato rispetto delle norme nella storica Piazza Don Minzoni. In merito all’installazione della segnaletica stradale orizzontale, indicante stalli di sosta per autovetture, collocate questa mattina, davanti l’area del sagrato della Cattedrale, nel primo pomeriggio di oggi, 30 giugno, si è svolto un incontro, nella sede della Soprintendenza a Villa Genuardi, al quale hanno partecipato il Soprintendente , Vincenzo Rinaldi, Carmelo Cantone per il Comune di Agrigento e don Giuseppe Pontillo per l’Arcidiocesi di Agrigento. “Accertata- specificano dal comune e dalla curia- la necessità di regolamentazione dei parcheggi della piazza , assolutamente necessaria per la tutela e la sicurezza della popolazione, e accertato un errore si è stabilito che il Comune provvederà alla riconfigurazione dell’area cancellando e rimodulando la segnaletica orizzontale”. A sollevare il caso è stato Giuseppe Di Rosa, Responsabile Regionale del Codacons Enti Locali, che ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione. Secondo una nota stampa rilasciata da Di Rosa, il Comune di Agrigento ha emesso un’ordinanza dirigenziale, registrata nel Registro Interno con il numero 127 del 27 giugno 2023 e nel Registro Generale con il numero 127 del 28 giugno 2023, che prevede l’istituzione di divieti di sosta con rimozione nella Piazza Don Minzoni per consentire l’installazione di segnaletica stradale verticale e orizzontale, che indicherà stalli di sosta per autovetture, motocicli e persone disabili. Tuttavia, Di Rosa sottolinea che “l’area in questione è soggetta ad un assoluto vincolo, sollevando dubbi sull’autorizzazione da parte della soprintendenza all’uso della vernice per la segnaletica. Inoltre, il Codice dei Beni Culturali, con specifico riferimento agli articoli 11, 52 e 53 del Decreto legislativo 42/2004, stabilisce la necessità di disciplinare un’area di tutela davanti alla Cattedrale e ai monumenti ecclesiastici”. Secondo Di Rosa “il Comune avrebbe esteso l’area di tutela a tutta la piazza e alla Via Duomo. Questo suscita interrogativi sul rispetto delle leggi italiane a livello nazionale, regionale e comunale”. Di Rosa chiede un intervento urgente del Prefetto di Agrigento “per ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle norme nel comune. Il Codacons, nonostante le difficoltà, si impegna a continuare a lottare per un’amministrazione rispettosa delle leggi e delle norme vigenti”. La situazione a Piazza Don Minzoni sta attirando l’attenzione e sollevando interrogativi sulla corretta applicazione delle norme da parte delle autorità locali, con richieste di intervento immediate per ripristinare il rispetto delle normative.