Cala Manbrù ospita gli host di Airbnb: il beach club diventa laboratorio del turismo extralberghiero

SICULIANA MARINA – Cala Manbrù non è soltanto uno dei punti di riferimento del turismo balneare e sportivodella costa agrigentina. La struttura si conferma sempre più anche come luogo di incontro, confronto e crescita professionale per gli operatori dell’accoglienza, ospitando eventi dedicati a chi ogni giorno contribuisce a promuovere il territorio attraverso l’ospitalità.

Venerdì 3 luglio, a partire dalle 18:30, il Cala Manbrù Beach Club di Siculiana Marina farà infatti da cornice all’Airbnb Host Meetup, il raduno ufficiale della Community Airbnb delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire gli host del territorio in un momento di confronto diretto, per condividere esperienze, analizzare le principali sfide del settore e riflettere sulle opportunità offerte da un mercato turistico in continua evoluzione, il tutto in una delle location più suggestive della costa agrigentina.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi temi di attualità. Si parlerà del Mondiale di Calcio FIFA 2026, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e delle possibili ricadute sui flussi turistici internazionali. Spazio anche ai ricordi del Mondiale di Germania 2006, nell’anno del ventennale dell’ultimo trionfo della Nazionale italiana.

Tra gli argomenti in programma figurano inoltre la presentazione del nuovo spazio virtuale Airbnb dedicato alla Community, pensato per favorire dialogo e collaborazione tra gli host, un primo bilancio della stagione turistica estiva già entrata nel vivo e un approfondimento sulle novità introdotte dalla recente Airbnb Summer Release, con particolare attenzione agli effetti che potranno avere sull’attività di accoglienza.

L’appuntamento si concluderà in un clima conviviale con un aperitivo al tramonto, offerto da Airbnb, confermando ancora una volta il ruolo di Cala Manbrù come luogo capace di coniugare ospitalità, promozione del territorio e occasioni di networking per gli operatori del turismo. Leggi anche: Turismo ad Agrigento, Sodano: “Puntiamo ad aumentare la permanenza media a due notti”

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