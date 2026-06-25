Il sindaco interviene dopo i dati di Federalberghi sul boom delle prenotazioni last minute e sui soggiorni sempre più brevi.

Le prenotazioni arrivano sempre più a ridosso della partenza e la permanenza media si riduce spesso a una sola notte. È il quadro emerso nei giorni scorsi dall’analisi degli albergatori, che ha acceso il dibattito sulle prospettive del turismo nel territorio.

A raccogliere le preoccupazioni degli operatori del settore è il sindaco di Agrigento Michele Sodano, che ha deciso di mantenere per sé la delega al turismo e ai rapporti con la Valle dei Templi, considerandola una delle leve strategiche per lo sviluppo della città.

«L’obiettivo dell’amministrazione – afferma Sodano – è aumentare la media di permanenza a due notti, lavorando sulla pianificazione e sulla programmazione, sull’implementazione dei servizi e sulla creazione di una rete con le attrazioni circostanti».

Per il primo cittadino la sfida non riguarda soltanto Agrigento, ma l’intera provincia. «Agrigento può diventare l’epicentro di un turismo di alto livello che coinvolga tutto il territorio provinciale. Occorre un riposizionamento ambizioso e una strategia efficace di marketing territoriale».

Le parole del sindaco arrivano in una fase cruciale per la stagione estiva. Gli operatori turistici registrano infatti un mercato sempre più condizionato dal last minute, con visitatori che scelgono la destinazione pochi giorni prima della partenza e soggiorni spesso limitati a una sola notte, soprattutto per chi visita la Valle dei Templi.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quindi quello di trasformare Agrigento da meta di passaggio a destinazione in grado di trattenere i visitatori più a lungo, integrando l’offerta culturale della città con le spiagge, i borghi, le riserve naturali, l’enogastronomia e le altre attrazioni della provincia. Una sfida che passa dalla capacità di fare sistema tra istituzioni, operatori e territori, in vista di una nuova fase di sviluppo turistico. Leggi anche: Turismo ad Agrigento, estate 2026: cresce il fenomeno delle prenotazioni last minute

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp