Il Fan Club Akragas ha votato e scelto Cristian Llama come miglior calciatore del mese di novembre. Un riconoscimento che premia le prestazioni, la personalità e il contributo offerto dal centrocampista nel corso delle ultime gare, diventando un punto di riferimento nello scacchiere biancazzurro.

Anche in questo caso, il premio rientra nell’iniziativa promossa dal Fan Club per valorizzare, mese dopo mese, i protagonisti che più si distinguono in campo per rendimento e spirito di appartenenza.

La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza di una rappresentanza del club, in un momento di condivisione che rafforza il legame tra squadra e tifoseria. Un attestato di stima che conferma come l’Akragas possa contare su uomini capaci di fare la differenza, dentro e fuori dal campo.

