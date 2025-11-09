Le forti piogge hanno provocato allagamenti e alcuni danni in territorio di Licata. A causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana è crollata una porzione del muro perimetrale del cimitero dei Cappuccini. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Aisa per mettere in sicurezza l’area interessata. Sono state collocate delle transenne. Fortunatamente, al momento del cedimento, non si trovava nessuno nelle vicinanze e non erano presenti veicoli parcheggiati.

In via Mauro De Mauro, i volontari della Guardia costiera ausiliaria di Licata e i Falchi di Palma di Montechiaro hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato nell’acqua alta. Allagata la strada comunale Marcotto, dove i volontari dell’Unac sono intervenuti per prosciugare l’acqua accumulata. Alla Playa, a destare preoccupazione è la condizione del canalone Safarello. Qui alcune famiglie sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni.

(Foto Associazione Italiana “Sicurezza Ambientale” Provinciale Licata ETS)

