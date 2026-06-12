E’ caduto tra le fiamme durante le operazioni di pulizia del proprio terreno per liberarlo dall’erba secca. Un pensionato è rimasto gravemente ustionato questa mattina a Zingarello, nel quartiere balneare di Agrigento.

Sul posto oltre il personale sanitario del 118, è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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