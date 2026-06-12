Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro ai sindaci neoeletti e a quelli riconfermati per il secondo mandato nell’ultima tornata elettorale amministrativa, chiamati a guidare le rispettive comunità in una fase cruciale per il futuro del territorio. «A nome dell’Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e mio personale – dichiara il presidente Pendolino – desidero formulare le più vive congratulazioni ai sindaci che hanno ottenuto la fiducia dei cittadini. Un augurio particolare va a coloro che iniziano per la prima volta questa esperienza amministrativa e ai sindaci riconfermati, ai quali gli elettori hanno rinnovato la propria fiducia premiando il lavoro svolto nel corso del precedente mandato. L’impegno che attende gli amministratori locali è importante e richiede competenza, capacità di ascolto e una costante attenzione ai bisogni delle comunità. Le sfide che abbiamo davanti impongono una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni per promuovere sviluppo, migliorare i servizi, valorizzare le risorse del territorio e creare nuove opportunità di crescita economica e sociale».

Il presidente Pendolino conferma la piena disponibilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento a lavorare in sinergia con tutte le amministrazioni comunali. «Il dialogo e la collaborazione tra enti locali rappresentano strumenti indispensabili per affrontare le sfide del presente e programmare il futuro. Il Libero Consorzio sarà un interlocutore attento e disponibile per sostenere progetti, iniziative e strategie condivise finalizzate alla crescita del territorio agrigentino e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Ai sindaci neoeletti e a quelli riconfermati per il secondo mandato – conclude Pendolino – rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro. Sono certo che, attraverso un confronto costruttivo e una collaborazione leale tra istituzioni, sapremo costruire insieme percorsi di sviluppo capaci di dare risposte concrete alle aspettative delle nostre comunità».

Il presidente Pendolino rivolge, infine, un pensiero di stima e apprezzamento ai candidati sindaci che, pur non risultando eletti, hanno scelto di mettere a disposizione delle rispettive comunità il proprio impegno, le proprie idee e la propria visione per il futuro del territorio: «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento anche a tutti coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale senza conseguire l’elezione. La loro disponibilità a mettersi in gioco rappresenta comunque un importante contributo alla vita democratica delle nostre comunità. Sono convinto che il loro apporto, attraverso il confronto delle idee e la partecipazione attiva alla vita pubblica, continuerà ad essere prezioso per instaurare un clima di dialogo costruttivo e rafforzare quel senso di unità che costituisce un principio fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica del territorio agrigentino. Le sfide che ci attendono richiedono infatti il contributo di tutti, al di là dei risultati elettorali, nell’interesse esclusivo delle comunità che siamo chiamati a servire».

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