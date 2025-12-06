Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in casa di un quarantanovenne e portare via il denaro che si trovava in un cassetto. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 700 euro. Il furto è stato messo a segno a Castrofilippo.

Il proprietario di casa sarebbe stato convinto ad uscire con una scusa. Proprio in quel momento qualcuno si è introdotto nell’abitazione riuscendo a rubare i soldi. Al via le indagini dei carabinieri per identificare i malviventi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp