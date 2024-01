Ha battuto violentemente la testa a terra dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era in bagno. Un cinquantatreenne disoccupato di Licata, è morto, durante la notte di Capodanno, nella sua abitazione nell’abitato licatese. Nessun dubbio, che si è trattato di un decesso per cause naturali.

I familiari hanno dato l’allarme e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la tragedia determinata, a quanto pare, da un improvviso arresto cardiocircolatorio.