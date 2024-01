Se le sono date di santa ragione due gruppi di ragazzi protagonisti di una rissa, durante la notte di Capodanno, in via Porcello, una traversa della via Atenea ad Agrigento. Calci e pugni, ma nella baruffa alcuni dei protagonisti ha scaraventato contro la fazione “rivale” tavoli e sedie. La zuffa è stata subito segnalata al numero unico d’emergenza 112.

E i carabinieri e il personale di alcuni istituti di vigilanza, impegnati in quei momenti nell’area del concerto dei Tiromancino, sono accorsi in maniera fulminea. Un intervento tempestivo appunto che ha scongiurato il peggio. All’arrivo degli uomini in divisa nessuno dei protagonisti è stato però trovato sul posto. Tutti scappati per evitare guai.