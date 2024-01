Marco Calvani è il nuovo capo allenatore della Moncada Energy Agrigento. Il nuovo anno per la società biancoazzurra è iniziato con l’esonero di Damiano Pilot e l’annuncio del suo sostituto. Pilot paga per una stagione fatta di pochi alti e troppi bassi, con la guida del giovane allenatore di origini romane che ha visto Agrigento subire ben 12 sconfitte in 17 partite giocate. Era da tempo che la Moncada non viveva una stagione così difficile.

“Purtroppo”, ha dichiarato il presidente Gabriele Moncada, “è la dura legge dello sport; abbiamo bisogno di dare una svolta e cambiare il trend. È chiaro che non è possibile cambiare l’intero roster. Auguriamo a Pilot le migliori fortune e lo ringraziamo per il lavoro svolto”.

Ora per Agrigento c’è un trittico di partite impegnative. Il giorno dell’Epifania c’è il derby al PalaMoncada contro Trapani, seguito da una trasferta a Cantù e il ritorno a casa per affrontare gran parte della stagione nella sfida con Vigevano. Se Agrigento deve puntare tutto su una partita, sicuramente è lo scontro diretto con Vigevano, la partita per cui vale la pena dare il massimo. Per il derby sarà una giornata biancoazzurra, coinvolgendo anche gli abbonati per dare il loro contributo.

Calvani, romano, 64 anni, allenatore di esperienza, ha allenato tra l’altro Scafati, Trapani, Virtus Roma, Bergamo, Viola Reggio Calabria e Dinamo Sassari.

Nel frattempo, Orzinuovi ha comunicato la rescissione del contratto con il tecnico. Oggi, Coach Marco Calvani riparte proprio dalla Moncada. Ma non è tutto, dopo la sconfitta subita a Roma, Agrigento è pronta a prendere decisioni importanti per rinvigorire la squadra in vista della seconda metà della stagione. Pare che Agrigento sia vicina alla conclusione dell’accordo per l’acquisto di Lester Medford. Nel frattempo, si ipotizza l’uscita di Dwayne Cohill. L’operazione è legata a una serie di incastri di mercato.