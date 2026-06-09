Una studentessa sedicenne di Agrigento è rimasta ferita dopo essere caduta con lo scooter a causa di alcune buche presenti sul manto stradali. È accaduto in via della Primavera, nel quartiere di Villaseta. La ragazzina si stava recando a scuola per le ultime lezioni quando all’improvviso per scansare una buca, è finita dentro un altro “fosso” per poi rovinare sul selciato.

E’ stato il padre ad accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Ha riportato traumi ed escoriazioni sparsi in varie parti del corpo. Successivamente il genitore ha informato la polizia locale e i carabinieri, preannunciando formale denuncia contro l’ente responsabile della strada, quasi sicuramente, accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni fisici e del mezzo.

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