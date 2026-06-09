Una quarantottenne originaria della Romania, senza fissa dimora, è stata trovata gravemente ferita in un immobile fatiscente e in stato di abbandono in via Busca a Canicattì. La donna, probabilmente, aveva trovato rifugio in quello stabile. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i soccorsi.

Con un’ambulanza del 118 è stata trasferita all’ospedale Barone Lombardo dove i medici le hanno diagnosticato traumi contusivi, compatibili con una caduta, e forse a una crisi respiratoria. Si trova in prognosi riservata. Al via le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto

In via Busca sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che valutate le precarie condizioni strutturali, hanno dichiarato l’immobile inagibile, e i militari dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, lo hanno sequestrato.

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