E’ caduto da una scala a forbice da un’altezza di circa due metri e mezzo mentre era impegnato ad eseguire lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata di proprietà di una quarantenne. Nell’impatto con il pavimento un operaio sessantanovenne di Ribera ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo, e dopo un primo ricovero all’ospedale “Fratelli Parlapiano”, con l’elisoccorso del 118, è stato trasferito al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo, dove adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. In prognosi riservata.

L’incidente sul lavoro si è verificato in via Manzoni a Ribera. La ricostruzione dell’accaduto è tutta ancora al vaglio dei carabinieri della locale tenenza. L’operaio è dipendente di una ditta edile. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e sono stati allertati il personale dell’Asp di Agrigento e del nucleo Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti chiariranno cosa è accaduto e se sono state rispettate le misure di sicurezza. Al vaglio anche le autorizzazioni e la posizione lavorativa dell’operaio.

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