I carabinieri hanno sventato un furto di cavi elettrici in rame dall’impianto fotovoltaico di contrada “Pirciata” in territorio di Favara. Secondo la ricostruzione i malviventi, dopo aver tranciato i cavi, hanno ammassato il prezioso metallo, in un’area con l’intenzione di portarlo via, verosimilmente con un veicolo.

Ma alla vista in lontananza di due pattuglie se la sono data a gambe levate, e a mani vuote, per evitare l’arresto. Sul posto i militari della Tenenza di Favara e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. E’ stato accertato che i ladri prima di entrare in azione, hanno danneggiato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza della zona.

Furto invece consumato in un impianto fotovoltaico di contrada “Narbonello”, nelle campagne di Agrigento. Ignoti delinquenti hanno rubato un cavo solare. E il danno è stato quantificato in circa 20 mila euro. Il proprietario della struttura, un imprenditore agrigentino, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri.

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