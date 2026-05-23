Concetta Truglio, la pensionata 80enne, residente in contrada Bellante, nella zona vicina al viadotto Cansalamone, a Sciacca, è stata ritrovata viva in una zona non lontana dalla sua abitazione, a circa 150 metri. Avrebbe perso l’orientamento e, parrebbe, fosse in cammino da stamattina nel tentativo di ritrovare la strada di casa.

L’anziana è stata ritrovata a terra, senza forze. Ai soccorritori ha detto di stare bene. E’ stata presa in consegna dagli operatori sanitari del 118 e trasferita in ospedale per verificare meglio il suo stato di salute. A individuare Concetta Truglio, ieri sera, sono stati i volontari di Sciacca dei vigili del fuoco in congedo e i carabinieri.

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