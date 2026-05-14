E’ caduto da un’impalcatura mentre stava tinteggiando una ringhiera della propria casa di campagna. Un cinquantenne operaio di Licata è rimasto ferito. Con l’elisoccorso del 118 è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’incidente si è verificato a Piano Bugiades nel primo pomeriggio.

L’uomo ha riportato diverse fratture, ma non versa in pericolo di vita. Sul posto lanciato l’allarme i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il licatese in attesa dell’elicottero. I poliziotti del locale commissariato si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente domestico.

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