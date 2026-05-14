Due ragazzi morti. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto, poco dopo le 15:30, lungo la strada statale 115, fra Sciacca e Ribera, all’altezza di contrada San Giorgio. Nello scontro tra una moto e un’autovettura Audi Q5, i due giovani hanno perso la vita. Le vittime sono turisti stranieri, un uomo e una donna, entrambi venticinquenni, che erano a bordo della motocicletta.

I loro cadaveri, coperti da lenzuola termiche, sono rimasti sul manto stradale. Morti praticamente sul colpo. Subito dopo lo scontro tra i due veicoli, l’automobile si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitate più ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale di Sciacca. La statale 115 è stata completamente chiusa alla circolazione stradale.

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