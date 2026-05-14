Alla guida di un furgone è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, oggi pomeriggio, nella zona industriale di Agrigento. L’uomo è finito contro la parte posteriore di un camion parcheggiato in sosta ai bordi della strada. Scattato l’allarme sul posto gli operatori sanitari del 118.

L’uomo con un’ambulanza è stato trasferito nel vicino pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato vari traumi sparsi sul corpo. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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