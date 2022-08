Incidente stradale alla Mosella, tre persone in ospedale

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115, all’altezza del bivio per il bivio per Favara, nei pressi della Mosella. A scontrarsi due auto: una Renault Clio, e una Fiat Panda. Tre le persone ferite accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nessuna ha riportato gravi traumi. Nella zona sono accorsi gli agenti della sezione Volanti della Questura, che si sono occupati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.